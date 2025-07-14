Геополитический аналитик из Британии Александр Меркурис выразил мнение, что беспорядочные перестановки в украинском правительстве Украины говорят лишь о растущем политическом стрессе в стране.
По его словам, Киев занимается перестановкой шезлонгов на тонущем корабле «Титаник».
«Все ведёт к тому, что грядут перестановки шезлонгов на палубе “Титаника”, то есть Украины. Не могу не заметить, что это в очередной раз отражает растущий политический стресс в Киеве», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.
Кроме того, он отметил, что к хаосу таких перестановок можно добавить полное игнорирование дипсигналов со стороны Российской Федерации. Меркурис подчеркнул. Что это свидетельствует о том, что в Киеве никто не думал о возможности продолжения переговоров.
«Нет никаких сигналов о том, что Зеленский собирается отправлять делегацию на переговоры с РФ в Стамбул. Украина соблюдает полное политическое молчание», — уточнил Меркурис.
Ранее Меркурис заявил, что РФ в выигрыше от телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона.