В Иркутске пройдет «День здоровья» с бесплатным обследованием для всей семьи

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для взрослых будут доступны различные диагностические процедуры. Специалисты возьмут экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Можно будет сделать УЗИ щитовидной железы и почек, пройти ЭКГ, маммографию и флюорографию. Дерматологи осмотрят пигментные образования кожи, а офтальмологи измерят внутриглазное давление. Также будут работать узкие специалисты: нарколог, медицинский психолог и онколог.