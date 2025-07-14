В Иркутске пройдет «День здоровья» с бесплатным обследованием для всей семьи

С 10:00 до 17:00 все желающие смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, для взрослых будут доступны различные диагностические процедуры. Специалисты возьмут экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Можно будет сделать УЗИ щитовидной железы и почек, пройти ЭКГ, маммографию и флюорографию. Дерматологи осмотрят пигментные образования кожи, а офтальмологи измерят внутриглазное давление. Также будут работать узкие специалисты: нарколог, медицинский психолог и онколог.
Для детей подготовлена особая программа обследований. Медики проведут антропометрические измерения (рост/вес), пульсоксиметрию, осмотр ЛОР-органов. Родители смогут получить консультации педиатра, ортопеда и специалиста по детскому питанию.
Акция проходит при поддержке департамента здравоохранения администрации Иркутска. Все обследования бесплатны, предварительная запись не требуется.