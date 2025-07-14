Аэропорт Саутенд под Лондоном закрыт после крушения самолета при взлете

Кроме того, накануне небольшой пассажирский самолет Beechcraft King Air B200 взорвался во время взлета в аэропорту Саутенд в британском графстве Эссекс. По данным журналистов, судно должно было вылететь в нидерландский город Лелистад в 15:45 (17:45 по московскому времени — прим. «ВМ»). Региональная полиция заявила, что им известно об инциденте «с 12-метровым самолетом».