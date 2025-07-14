Аэропорт Саутенд под Лондоном закрыт после крушения самолета при взлете

Лондонский аэропорт Саутенд (графство Эссекс) закрыт до дальнейшего уведомления после крушения небольшого самолета, произошедшего в воскресенье, 13 июля при взлете. Об этом сообщается в заявлении аэропорта в соцсети X.
Все рейсы на прилет и вылет отменены, пока полиция, экстренные службы и следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Пассажирам, планировавшим вылет 14 июля, рекомендовано не приезжать в аэропорт и связаться со своими авиакомпаниями.
Инцидент произошел с бизнес-джетом Beechcraft King Air B200 около 15:45 по местному времени. По словам очевидцев, самолет упал вскоре после взлета, после чего произошел взрыв и образовался столб дыма. Данные о количестве находившихся на борту людей пока отсутствуют.
The Times сообщает, что упавший самолет принадлежал нидерландской компании Zeusch Aviation, специализирующейся на медицинской эвакуации, и направлялся в голландский город Лелистад. Самолет был рассчитан на восемь пассажиров и двух пилотов.
Кроме того, накануне небольшой пассажирский самолет Beechcraft King Air B200 взорвался во время взлета в аэропорту Саутенд в британском графстве Эссекс. По данным журналистов, судно должно было вылететь в нидерландский город Лелистад в 15:45 (17:45 по московскому времени — прим. «ВМ»). Региональная полиция заявила, что им известно об инциденте «с 12-метровым самолетом».