Как россиянину питаться по-средиземноморски: гастроэнтеролог дала советы

Средиземноморская диета известна своей пользой для здоровья и долголетия. Этот тип питания включает в себя большое количество овощей, фруктов, рыбы и растительных масел. Гастроэнтеролог Мария Жарова рассказала KP.RU, как россиянину питаться по-средиземноморски.
— Такой рацион насыщает организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, помогает работе иммунной системы, поддерживает нормальное функционирование пищеварительной системы и уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления атеросклероза, — отметила эксперт.
Но как придерживаться такой диеты, если мы живем в России? Действительно, не все продукты, характерные для Средиземноморья, доступны круглый год. Однако, по словам гастроэнтеролога, при грамотном подходе к составлению меню можно внедрить этот тип питания почти в каждом уголке страны.
— При ограниченном бюджете или недостатке свежих продуктов, например, можно использовать более доступные отечественные аналоги рыбы или замороженные овощи и ягоды, которые сохраняют большую часть полезных веществ, — посоветовала специалист.
Кроме того, сейчас в крупных городах России доступны различные виды рыбы, бобовые, орехи и цельнозерновые продукты. Это позволяет адаптировать средиземноморское питание.