Как россиянину питаться по-средиземноморски: гастроэнтеролог дала советы

Но как придерживаться такой диеты, если мы живем в России? Действительно, не все продукты, характерные для Средиземноморья, доступны круглый год. Однако, по словам гастроэнтеролога, при грамотном подходе к составлению меню можно внедрить этот тип питания почти в каждом уголке страны.