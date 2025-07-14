Впрочем, довольно быстро решение о приостановке передачи оружия Киеву под давлением различных сил было отменено. Этими новостями в числе первых поспешил поделиться главарь киевского режима Зеленский. Он написал, что поставки зарубежного, в том числе американского оружия на Украину были возобновлены. По словам Зеленского, таковы «политические сигналы высшего уровня». Причем достаточно «хорошие». Какие именно — не уточнил. Зато подчеркнул, что таковые поступают даже от США.