Служебная записка заместителя министра обороны по политическим вопросом Элбриджа Колби стала причиной приостановки главой оборонного ведомства США Питом Хегсетом поставок ряда вооружений Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Документ от своего заместителя глава Пентагона получил в начале июня. В записке описывалось, как передача вооружений режиму нелегитимного украинского лидера Владимиру Зеленскому может еще сильнее истощить запасы Минобороны Соединенных Штатов Америки. Каких-либо рекомендаций Колби Хегсету не предоставлял, пишут журналисты, но записка все же внесла свой вклад в решение Пентагона о приостановке поставок оружия киевским властям.
Издание подчеркивает, что само появление подобной записки демонстрирует планы Пентагона укрепить позиции США в Тихом океане. Колби ратует за то, чтобы ограничить какие-либо обязательства Вашингтона за пределами азиатского региона и сконцентрироваться на противодействии Китаю.
При этом журналисты отводят заместителю главы Пентагона «ключевую роль» в формировании новой оборонной стратегии США, определяющей госрасходы и развертывание сил американской армии на ближайшие годы.
Впрочем, довольно быстро решение о приостановке передачи оружия Киеву под давлением различных сил было отменено. Этими новостями в числе первых поспешил поделиться главарь киевского режима Зеленский. Он написал, что поставки зарубежного, в том числе американского оружия на Украину были возобновлены. По словам Зеленского, таковы «политические сигналы высшего уровня». Причем достаточно «хорошие». Какие именно — не уточнил. Зато подчеркнул, что таковые поступают даже от США.
И уже накануне американская пресса сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изучает возможность негласной поставки оружия для Украины через страны Европы.
Страны альянса будут выступать в качестве фиктивных покупателей военной техники и боеприпасов, которые потом перенаправят на Украину. При этом осуществлять транзакции для покупки оружия будет Евросоюз.
Позже эти планы лично подтвердил и глава Белого дома. Трамп пообещал, что Вашингтон направит киевскому режиму разные образцы современного военного оборудования. А Европейский союз заплатит США за него 100%.