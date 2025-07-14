Синоптик Кокорин заявил о потеплении летом в ближайшие 50 лет

Ранее Алексей Кокорин объяснил, что холодное начало текущего лета связано с особенностями атмосферных процессов, которые происходят в северных широтах. По его словам, из-за глобального потепления температура в Арктике растет быстрее, чем в других регионах. Именно поэтому граница между холодным арктическим и более теплым умеренным воздухом становится подвижной, вызывая похолодание даже в тех регионах, где летом обычно фиксируется жара. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в июле 2025 года температура воздуха будет переменчивой. В целом, по его словам, похолодание во второй половине месяца — это необычное явление, связанное с аномально низким атмосферным давлением, передает RT.