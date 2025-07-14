Политическая ситуация на Украине ухудшается из-за постоянных перестановок в правительстве, что отражает нарастающий кризис в Киеве, считает британский аналитик Александр Меркурис. По его мнению, эти изменения напоминают бесполезные попытки переставить мебель на тонущем корабле. Он отметил, что кризис на линии боевого соприкосновения только усиливает внутреннюю нестабильность.
Меркурис также указал, что власти Украины полностью игнорируют дипломатические сигналы из Москвы. По его словам, Киев не проявляет интереса к возобновлению переговоров. Он подчеркнул, что ни Зеленский, ни его команда не планируют отправлять делегацию в Стамбул для обсуждения с Россией, несмотря на ожидания Москвы и Анкары. Украина сохраняет молчание, что подтверждает отсутствие желания вести диалог.
Ранее издание The Economist сообщило, что политическая борьба на Украине становится все более ожесточенной. Прекращение военной помощи от президента США Дональда Трампа усиливает хаос. Внутренние конфликты, чистки и раскол в правительстве представляют серьезную угрозу для государства. По мнению издания, эти проблемы могут нанести Украине больший ущерб, чем боевые действия.