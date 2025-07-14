Украина на грани: в Британии заметили, что кризис власти в Незалежной стал серьёзной угрозой

Меркурис также указал, что власти Украины полностью игнорируют дипломатические сигналы из Москвы. По его словам, Киев не проявляет интереса к возобновлению переговоров. Он подчеркнул, что ни Зеленский, ни его команда не планируют отправлять делегацию в Стамбул для обсуждения с Россией, несмотря на ожидания Москвы и Анкары. Украина сохраняет молчание, что подтверждает отсутствие желания вести диалог.