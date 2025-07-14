Юрист намекнула, какие фотографии лучше удалить с телефона

Также не следует сохранять на телефоне логины и пароли от электронной почты, соцсетей, онлайн-банка и Госуслуг — ни в заметках, ни в сообщениях. Георгиева предупредила, что личные данные могут оказаться у мошенников из-за перехода по вредоносным ссылкам или при потере смартфона. В результате злоумышленники способны получить доступ к аккаунтам для вымогательства денег у ваших знакомых или оформления кредита на ваше имя.