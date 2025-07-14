Юрист намекнула, какие фотографии лучше удалить с телефона

Рекомендуется регулярно удалять конфиденциальные сведения с телефона.
Фотографии документов (паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, банковских карт) и компрометирующие снимки лучше удалить из галереи телефона. Об этом сообщил юрист Алла Георгиева.
«Опасно также держать в галерее, переписке, электронной почте или облаке фотографии документов (паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, банковских карт», — передает агентство «Прайм» слова юриста. По ее словам, чтобы снизить риск шантажа, не рекомендуется хранить на устройстве компрометирующие фотографии.
Также не следует сохранять на телефоне логины и пароли от электронной почты, соцсетей, онлайн-банка и Госуслуг — ни в заметках, ни в сообщениях. Георгиева предупредила, что личные данные могут оказаться у мошенников из-за перехода по вредоносным ссылкам или при потере смартфона. В результате злоумышленники способны получить доступ к аккаунтам для вымогательства денег у ваших знакомых или оформления кредита на ваше имя.
Выявить преступников, использующих чужие данные, зачастую практически невозможно. Поэтому для защиты информации рекомендуется сразу удалять полученные или отправленные конфиденциальные сведения и регулярно очищать память телефона. Логины и пароли лучше запоминать или хранить их в надежном месте вне смартфона.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России принят закон о дропперах: кого могут привлечь к ответственности и что грозит.
Вопросы цифровой безопасности в России приобрели особую актуальность после ужесточения законодательства против дропперов — людей, передающих свои банковские карты и персональные данные мошенникам. Новый закон, подписанный Владимиром Путиным в июне 2025 года, предусматривает уголовную ответственность за такие действия, что связано с ростом числа случаев кражи личных данных и использования их в мошеннических схемах, включая оформление кредитов и вымогательство.