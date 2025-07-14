Корейские рыбаки поймали тунца на $1,9 млн и выбросили его в море

Ценный улов (100−150 кг особи длиной до 1,5 м) случайно попал в сети при ловле скумбрии и кальмаров. Рыбаки были вынуждены вернуть тунца в море, так как в районе Йондок исчерпана годовая квота на его вылов. Продажа или транспортировка улова грозила уголовной ответственностью.