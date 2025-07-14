Корейские рыбаки поймали тунца на 150 миллионов рублей

Вес каждой особи составлял от 100 до 150 килограммов, а длина достигала полутора метров. Общая стоимость улова оценивалась примерно в 1,9 миллиона долларов (около 150 миллионов рублей). Однако по закону рыбакам запрещено было даже вытащить рыбу на берег, так как квота на вылов тунца в прибрежном уезде Йондок на текущий год уже была полностью исчерпана.