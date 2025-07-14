Корейские рыбаки поймали тунца на 150 миллионов рублей

В Южной Корее рыбакам пришлось сбросить в море более 1300 тихоокеанских голубых тунцов после того, как они случайно попали в сети, предназначенные для ловли менее крупных видов, таких как скумбрия и кальмары. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Вес каждой особи составлял от 100 до 150 килограммов, а длина достигала полутора метров. Общая стоимость улова оценивалась примерно в 1,9 миллиона долларов (около 150 миллионов рублей). Однако по закону рыбакам запрещено было даже вытащить рыбу на берег, так как квота на вылов тунца в прибрежном уезде Йондок на текущий год уже была полностью исчерпана.
Попытка сбыта или транспортировки рыбы могла повлечь за собой серьёзные санкции — от тюремного заключения сроком до двух лет до штрафа в размере 20 миллионов вон (около 1,2 миллиона рублей). Чтобы избежать наказания, весь ценный улов пришлось уничтожить.
Ранее очевидцы на пляже Хойкс Холлоу на острове Нантакет в США засняли битву рыбака с песчаной акулой, которая, вероятно, в попытке украсть улов у мужчины попала на крючок и оказалась на берегу.