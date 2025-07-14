Плата за вывоз мусора будет включена в единую квитанцию ПАО «ДЭК»

Энергокомпания принимает на себя обязательства по начислению платы, печати и доставке квитанций, приёму платежей и консультированию потребителей по вопросам расчётов за ТКО на основании агентских договоров, заключенных с региональным оператором ООО «Строитель». Также планируется передать ресурсоснабжающей организации, имеющей опыт на коммунальном рынке оказания услуг, расчетно-кассовое обслуживание по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Солнечного и Нанайского муниципальных районах Хабаровского края.
— С августа жители этих муниципальных образований вместо привычного счета за электроэнергию начнут получать от ПАО «ДЭК» единую квитанцию нового образца с начислениями за ТКО. Номер лицевого счёта не изменится. Начисление за ТКО будет добавлено в платёжку отдельной строкой. Оплата единой квитанции будет осуществляться по одному штрих-коду, в котором будет содержаться полная информация по начислениям за услуги, — уточнил начальник управления по частным клиентам и ИКУ филиала ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.
Тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) утверждены Постановлением Губернатора Хабаровского края, нормативы по обращению с ТКО утверждены министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 12 марта 2018 г. № 18.
Консультации по вопросам начислений и расчётов за новую услугу будут предоставляться специалистами Дальневосточной энергетической компании по месту жительства абонента. Контактные данные указаны в квитанции. По вопросам качества предоставляемых услуг следует обращаться непосредственно к региональному оператору.