Плата за вывоз мусора будет включена в единую квитанцию ПАО «ДЭК»

— С августа жители этих муниципальных образований вместо привычного счета за электроэнергию начнут получать от ПАО «ДЭК» единую квитанцию нового образца с начислениями за ТКО. Номер лицевого счёта не изменится. Начисление за ТКО будет добавлено в платёжку отдельной строкой. Оплата единой квитанции будет осуществляться по одному штрих-коду, в котором будет содержаться полная информация по начислениям за услуги, — уточнил начальник управления по частным клиентам и ИКУ филиала ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.