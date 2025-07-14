Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные в Хабаровском крае осваивают современный опыт боевых действий

В ходе тренировки были обнаружены мины-ловушки, взрывные устройства, противотанковые мины и растяжки.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прошли тренировки инженерного соединения Восточного военного округа. Военнослужащие отрабатывали навыки по разведке местности и обнаружению мин. В сценарии использовали реальные приемы, которые применяются в зонах современных конфликтов.

На занятиях бойцы отработали ведение инженерной разведки в условиях, максимально приближенных к боевым.

«По легенде, при обследовании маршрута колонны по группе разведки было совершено внезапное нападение. Военнослужащие среагировали быстро: часть условных нападавших была ликвидирована, другие захвачены», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Особое внимание уделили отработке поиска мин-ловушек и самодельных взрывных устройств. Саперы применяли современные миноискатели, а также искали замаскированные растяжки и противотанковые мины.

Для создания реалистичной обстановки использовали дымовые шашки, холостые боеприпасы и средства имитации взрывов. Такие учения позволяют бойцам приобретать опыт, максимально приближенный к реальной боевой обстановке.