Военные в Хабаровском крае осваивают современный опыт боевых действий

В Хабаровском крае прошли тренировки инженерного соединения Восточного военного округа. Военнослужащие отрабатывали навыки по разведке местности и обнаружению мин. В сценарии использовали реальные приемы, которые применяются в зонах современных конфликтов.
На занятиях бойцы отработали ведение инженерной разведки в условиях, максимально приближенных к боевым.
«По легенде, при обследовании маршрута колонны по группе разведки было совершено внезапное нападение. Военнослужащие среагировали быстро: часть условных нападавших была ликвидирована, другие захвачены», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Особое внимание уделили отработке поиска мин-ловушек и самодельных взрывных устройств. Саперы применяли современные миноискатели, а также искали замаскированные растяжки и противотанковые мины.
Для создания реалистичной обстановки использовали дымовые шашки, холостые боеприпасы и средства имитации взрывов. Такие учения позволяют бойцам приобретать опыт, максимально приближенный к реальной боевой обстановке.