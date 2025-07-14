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Сотни машин не могут проехать через Крымский мост

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани зафиксировано скопилось 960 автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал, информирующий о транспортной ситуации на автоподходах к мосту.

Ожидание в пробке составляет около трех часов.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани зафиксировано скопилось 960 автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал, информирующий о транспортной ситуации на автоподходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств». — говорится в сообщении telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация». Там уточнили, что ожидание составляет около трех часов. Со стороны Керчи скопления транспорта перед контрольно-пропускным пунктом отсутствуют.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСотни авто встали на Крымском мосту: из-за чего появляются жуткие пробки и как пройти осмотр, не теряя времени.

Утром 13 июля на обеих сторонах Крымского моста в ожидании проезда находилось почти 1,4 тысячи автомобилей. К 07:00 в очереди стояли 1,1 тысячи машин, а к 09:00 их количество увеличилось примерно на 300, передает «Национальная служба новостей».