Сотни машин не могут проехать через Крымский мост

Утром 13 июля на обеих сторонах Крымского моста в ожидании проезда находилось почти 1,4 тысячи автомобилей. К 07:00 в очереди стояли 1,1 тысячи машин, а к 09:00 их количество увеличилось примерно на 300, передает «Национальная служба новостей».