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Какие данные нельзя хранить на смартфоне: что больше всего интересует мошенников

Юрист Георгиева призвала не хранить в телефоне фото документов.

Источник: Комсомольская правда

Хранение личных данных в смартфонах, таких как фотографии документов, пароли и конфиденциальная информация, угрожает безопасности пользователей. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, главные риски связаны с возможным взломом устройства или его утерей. Злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам, оформить кредиты через финансовые приложения или использовать личные данные в корыстных целях.

Георгиева посоветовала немедленно удалять фотографии документов и банковских карт после их использования. Также она рекомендовала не сохранять пароли и логины в мессенджерах, использовать надежные способы хранения информации вне телефона и регулярно очищать память устройства.

Согласно данным Роскомнадзора, в 2024 году 67% случаев утечки персональных данных произошли через мобильные устройства. Наибольшую уязвимость представляют фотографии документов и данные автозаполнения форм.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что иностранные интернет-сервисы тайно собирают данные российских пользователей. Он пояснил, что для этого используются трекеры в приложениях, куки, пиксели отслеживания и скрытые запросы к серверам.