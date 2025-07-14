Какие данные нельзя хранить на смартфоне: что больше всего интересует мошенников

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что иностранные интернет-сервисы тайно собирают данные российских пользователей. Он пояснил, что для этого используются трекеры в приложениях, куки, пиксели отслеживания и скрытые запросы к серверам.