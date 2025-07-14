Диетолог раскрыла секрет борьбы с летними отеками

Особое внимание диетолог рекомендует уделить зелени. Например, те же петрушка и укроп — это настоящий кладезь микроэлементов. Они не только восполняют дефицит калия и магния, но и благодаря клетчатке улучшают пищеварение. Усилить эффект помогут имбирь и корица, обладающие мягким мочегонным действием.