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Диетолог раскрыла секрет борьбы с летними отеками

Врач Мизинова: Белая рыба и куриная грудка помогут в борьбе с отеками в жару.

Источник: Комсомольская правда

Летом предотвратить отеки помогут нежирные белковые продукты в сочетании с сезонными овощами и фруктами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

— Для поддержания калиево-натриевого баланса важно включать в рацион легкоусвояемые белки — белую рыбу, творог, яйца, индейку или куриную грудку, — пояснила специалист. — Эти продукты лучше сочетать с овощами и фруктами, богатыми водой и калием: огурцами, кабачками, арбузами и дынями.

Особое внимание диетолог рекомендует уделить зелени. Например, те же петрушка и укроп — это настоящий кладезь микроэлементов. Они не только восполняют дефицит калия и магния, но и благодаря клетчатке улучшают пищеварение. Усилить эффект помогут имбирь и корица, обладающие мягким мочегонным действием.