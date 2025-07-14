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ВСУ применяют для ударов по РФ списанные Британией корабельные мишени

Данная мишень помогает обманывать систему противовоздушной обороны.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины используют для ударов по территории Российской Федерации беспилотные корабельные мишени, списанные Британией, сообщает РИА Новости.

Об этом агентству рассказал военнослужащий российского Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат.

Военный уточнил, что данная мишень помогает обманывать систему противовоздушной обороны, которая распознаёт её в качестве ложной цели. При этом он подчеркнул, что некоторые РЛС в настоящее время научились отслеживать фальшивые цели.

«Когда идёт налёт, налёт идёт не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для “забития” системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они его компонуют и как боевую машину. Они понимают, что ПВО у нас активная и её следует перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научился отслеживать ложные цели», — сказал Адвокат.

Ранее сообщалось, что ЕС и Британия подготовили около 130 тысяч солдат Вооружённых сил Украины.