Вооружённые силы Украины используют для ударов по территории Российской Федерации беспилотные корабельные мишени, списанные Британией, сообщает РИА Новости.
Об этом агентству рассказал военнослужащий российского Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат.
Военный уточнил, что данная мишень помогает обманывать систему противовоздушной обороны, которая распознаёт её в качестве ложной цели. При этом он подчеркнул, что некоторые РЛС в настоящее время научились отслеживать фальшивые цели.
«Когда идёт налёт, налёт идёт не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для “забития” системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они его компонуют и как боевую машину. Они понимают, что ПВО у нас активная и её следует перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научился отслеживать ложные цели», — сказал Адвокат.
Ранее сообщалось, что ЕС и Британия подготовили около 130 тысяч солдат Вооружённых сил Украины.