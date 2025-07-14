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Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля 2025 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля 2025 года.

Обычно открытые Овны в этот день, скорее всего, захотят побыть наедине с собой, отложив бытовые и другие дела. Если будет одолевать чувство одиночества — звезды советуют не стесняться и обратиться за поддержкой к родным и близким.

Тельцам рекомендуют быть осторожнее: понедельник приготовил для вас несколько «подводных камней», которые могут встретиться как в работе, так и при общении с людьми. Не следует слепо доверять и полагаться на новых знакомых.

Близнецов, напротив, ждет удача: возможна неожиданная материальная и моральная поддержка. Вероятно, она поступит от старых друзей или бывшего начальства. Помимо этого, представителям знака стоит быть внимательными к мелким деталям, чтобы в будущем те не переросли в большие проблемы.

Фортуна в этот день благоволит и Ракам — 14 июля может принести неожиданный приятный поворот событий или вдохновение. Помощь свыше поможет им определить будущее направление действий. Однако на быстрые результаты рассчитывать не стоит.

Львов ждет благоприятный день для «самокопания» — душевное равновесие сегодня будет важнее материального благополучия и бытовой рутины. За советами и духовными наставлениями звезды советуют обратиться к семье или вере.

Девам следует максимально задействовать свою интуицию. В этот день им, возможно, предстоит выбрать путь дальнейшего развития и составить планы на будущее. Этому выбору стоит уделить особое внимание. Для этого, в том числе, можно прислушаться к эмоциональной и моральной атмосфере вокруг вас.

У Весов день будет ощутимо зависеть от сочетания множества факторов: обстановки, самочувствия, настроения и других. Поэтому им не стоит строить больших планов и браться за работу, которая потребует больших затрат энергии и самоотдачи. Возможно, их помощь потребуется питомцам или близким людям.

Скорпионам астрологи обещают эмоциональный и духовный подъем. Благоприятные внешние обстоятельства помогут вернуть веру в себя, если та была утрачена. Также возможен прогресс в обучении, юридических вопросах и в общении с иностранцами.

Звезды рекомендуют Стрельцам посвятить этот день быту и атмосфере в доме — как материальной, так и духовной. К домочадцам и окружающим следует проявлять щедрость и великодушие, поддерживать их психологически. Возможны мелкие затруднения в рутинных делах, однако в действительно сложных и важных делах все сложится наилучшим образом.

Трудности в повседневных делах могут помешать и Козерогам. Следует держать в тонусе как и себя, так и коллег и подчиненных: чтобы все пошло по плану, важно будет поймать правильную эмоциональную волну.

Водолеям следует быть аккуратнее в финансовых и имущественных вопросах, чтобы не понести непредвиденных убытков. Однако они не будут значительными, особенно на фоне того, что вместе с ними можно получить неожиданный подарок или денежные выплаты.

Рыбам следует проявить проницательность, которая поможет обрести успех, особенно в тех сферах, что требуют самовыражения. Но для деловой активности день не самый подходящий — следует воздержаться от попыток конкурировать и заключать сотрудничество, передает «Рамблер».