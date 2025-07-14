Священник Портнов сказал, как можно усилить действие молитвы

«Усилить молитву можно постом или, например, паломнической поездкой. Можно и нужно отказом от какой-нибудь страсти или привычки, курения, сквернословия. Ограничение может быть не в виде курочки, а в виде просмотра сериала или “залипания” в телефоне. То есть, любые формы самоограничения, отказ от чего-то именно ради того, чтобы Господь услышал и увидел, что я вот стремлюсь, я стараюсь, и, соответственно, исполнил мое прошение», — рассказал настоятель храма.