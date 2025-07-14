Священник Портнов сказал, как можно усилить действие молитвы

Действие молитвы можно усилить, отметил в разговоре с aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Усилить молитву можно постом или, например, паломнической поездкой. Можно и нужно отказом от какой-нибудь страсти или привычки, курения, сквернословия. Ограничение может быть не в виде курочки, а в виде просмотра сериала или “залипания” в телефоне. То есть, любые формы самоограничения, отказ от чего-то именно ради того, чтобы Господь услышал и увидел, что я вот стремлюсь, я стараюсь, и, соответственно, исполнил мое прошение», — рассказал настоятель храма.
Также священник Портнов объяснил, чем опасны рассылки в мессенджерах так называемых «самых сильных молитв».