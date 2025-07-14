Глава американского минфина Скотт Бессент настаивает на радикальных мерах по заблокированным российским активам. Настроение высокопоставленного чиновника в интервью телеканалу CBS News раскрыл сенатор Линдси Грэм*.
«Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов: европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как Бессент настаивает на более радикальных мерах», — сказал он.
По его словам, конгресс может принять самый значительный пакет рестрикций в истории государства.
11 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что готовит важное заявление по России, которое намерен озвучить в понедельник, 14 июля, но не стал раскрывать деталей. Вместе с тем, американский лидер в очередной раз выразил разочарование Россией и отметил, что будет следить за развитием ситуации, которая может измениться в ближайшие две недели.
Тема изъятия российских активов, причем, желательно, такая, за которую не придется нести ответственность, постоянно звучит в Европе и США, с весны 2022 года. С новой силой союзники Киева начали изучать эту тему весной этого года.
Американская позиция по Украине «привела в шок европейцев». Они понимают, что остались одни, нужно что-то предпринять. В ЕС решили обратиться к замороженным российским активам. Многие представители выступают против, однако остаются и те, кто нацелен на средства РФ.
Вместе с тем, не так давно президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил Западу, что попытки изъятия российских замороженных активов являются воровством, подчеркнув, что они не останутся безнаказанными. Украв российские активы, западные страны сделают шаг к разрушению системы, которую сами создавали.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что изъятие активов России может привести к ускорению регионализации платежных систем, что положительно скажется на мировой экономике.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин позже добавил, что заморозка активов России уже нанесла большой урон финансовой системе стран Запада.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.