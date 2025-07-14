В США планируют перейти «красные линии» в отношении активов РФ: такого в истории еще не было

11 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что готовит важное заявление по России, которое намерен озвучить в понедельник, 14 июля, но не стал раскрывать деталей. Вместе с тем, американский лидер в очередной раз выразил разочарование Россией и отметил, что будет следить за развитием ситуации, которая может измениться в ближайшие две недели.