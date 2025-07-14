В Примводоканале жителей и гостей Владивостока предупредили о массовых отключениях холодной воды. Временное отсутствие ХВС ожидается 15, 16, 23 и 24 июля, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
15 июля ХВС не будет с 9:00 до 20:00 в домах на Адмирала Кузнецова, 40−66, Адмирала Юмашева, 8, 8 г, 10, 10а, 12а, 12 г, 12д, 24а, 26, 26а стр. 1, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Луговой, 50, 50а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, Сабанеева, 8, 11, 13, 19, 21, 23.
На следующие сутки холодную воду также отключат с 9:00 до 20:00 по адресам проспект 100-летия Владивостока, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 22, 26, 28, 28а, 28б, 28 В, 28 г, 28е, Днепровская, 3, 5 ст. 3, 7а, 13 ст. 2, Ильичева, 3, 3а, 5, Печорская, 2, 2а, 4, 4а, 6.
23 июля ХВС отключат на Лазо, 4, 8, Пушкинской, 4, 6, 7, 8, 8б, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, Светланской, 61−73. Ограничение продлится с 9:00 до 17:00.
Также 23 июля ожидается еще одно отключение, которое начнется в 0:00 и завершится в 23:55. Без воды останутся жители домов по адресам 50 лет Октября, Агатовая, Академика Королева, Александровича, Анютинская, Беговая, Бирюзовая, Бринера, Виноградная, Вишневая, Восточная 1-я, Восточная 2-я, Восточная 3-я, Восточная 4-я, Восточная 5-я, Восточная 6-я, Восточный проспект, Гайдара, Грибоедова, Докучаева, Елецкая, Жасминовая, Жемчужная, Янтарная, Женьшеневая, Заречная, Затонная, Земляничная, Изумрудная, Иннокентьевская, Канская, Карла Маркса, Клары Цеткин, Клубная, Ключ 3-й, Ключ 4-й, Ключ 5-й, Камчатская, Канонерская, Кольцевая, Комитетская, Коралловая, Крутая 2-я, Курильская, Лермонтова, Лесопитомник, Лиманная, Малахитовая, Малиновая, Мандельштама, Междугородняя, Минеральная, Минская, Мусонная, Облепиховая, Овражная, Ореховая, Петропавловская, Плеханова, Подгорная, Подъемная, Полуденная, Порт-Артурская, Пригородная 1-я, Пригородная 2-я, Пригородная 3-я, Пригородная 4-я, Пригородная 5-я, Путятинская, Пшеницына, Радиостанция, Разина, Режицкая, Рыбацкая, Рыбацкий пер, Рябиновая, Светлая, Сиреневая, Спасская, Старцева, Стахановская, Суворовская, Сусанина, Тельмана, Тернейская, Тихая, Урицкого, Фучика, Шаляпина, Шахтерская, Шахтовая, Шевелева, Шоссейная 1-я, Шоссейная 2-я, Шоссейная 3-я, Шоссейная 4-я, Чичерина, Чугаева, Энгельса, Южная, Юности, Янковского.
На следующие сутки, 24 июля, воды не будет с 9:00 до 17:00 по адресам проспект 100-летия Владивостока, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30б, 30 В, 36 В, Днепровская, 1, 3, 5, 7, Завойко, Ильичева, Колесника, Южно-Уральская, Фирсова.