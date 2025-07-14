Жителей и гостей Владивостока предупредили о массовых отключениях холодной воды

15 июля ХВС не будет с 9:00 до 20:00 в домах на Адмирала Кузнецова, 40−66, Адмирала Юмашева, 8, 8 г, 10, 10а, 12а, 12 г, 12д, 24а, 26, 26а стр. 1, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Луговой, 50, 50а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, Сабанеева, 8, 11, 13, 19, 21, 23.