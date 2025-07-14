В Канске приступили к ремонту здания спортивной школы «Олимпиец»

Здание «Олимпийца» имеет свою историю — ранее оно принадлежало военной части, а в 2023 году было передано в оперативное управление спортшколе. Его каркас построен из СИП-панелей с минеральной ватой, которые со временем начали разрушаться. Внутри зимой температура не поднималась выше +11°C, несмотря на то, что в школе занимаются дети, осваивающие самбо, дзюдо и тяжёлую атлетику.
В 2024 году благодаря финансированию из краевого и местного бюджетов здание утеплили, заменили крышу, стены, окна и двери в главном спортивном зале. Рядом построили спортивную площадку с трибунами.
Теперь школе предстоит второй этап модернизации, который предусматривает обновление перегородок и полов, чтобы они выдерживали нагрузки при занятиях тяжёлой атлетикой. Также заменят системы отопления, освещения и вентиляции, а для безопасности установят охранную и пожарную сигнализацию, рассказали в Минспорте края.
После модернизации здесь можно будет проводить не только занятия по самбо, дзюдо и тяжелой атлетикой, но и различные соревнования — городские, районные, краевые. Рядом появится открытая площадка для спортивных игр. Заниматься спортом станет комфортно не только воспитанникам спортшколы, но и жителям ближайшего микрорайона.
Отметим, на капитальные ремонты и улучшение материально-технической базы спортивных школ в этом году из краевого бюджета выделено 200 миллионов рублей. Это позволит произвести капитальные ремонты на спортивных объектах в 20 муниципалитетах региона.