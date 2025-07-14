В Канске приступили к ремонту здания спортивной школы «Олимпиец»

Здание «Олимпийца» имеет свою историю — ранее оно принадлежало военной части, а в 2023 году было передано в оперативное управление спортшколе. Его каркас построен из СИП-панелей с минеральной ватой, которые со временем начали разрушаться. Внутри зимой температура не поднималась выше +11°C, несмотря на то, что в школе занимаются дети, осваивающие самбо, дзюдо и тяжёлую атлетику.