Трамп: США предоставят Украине Patriot, в которых она «отчаянно нуждается»

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о решении направить Украине комплексы Patriot. Об этом стало известно в понедельник, 14 июля.
— Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются, — заявил он, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси.
Трамп уточнил, что Вашингтон предоставит Киеву различные виды военной техники, однако Украина должна будет за них заплатить. Вместе с тем, американский лидер выразил разочарование темпами урегулирования конфликта, отметив, что слышит только «красивые слова» от руководства России, передает РИА Новости.
Тем не менее, ранее стало известно, что в Министерстве обороны США возникли опасения относительно объемов военной помощи, оказываемой Украине. По информации издания Wall Street Journal, министр обороны Пит Хегсет принял решение временно приостановить поставки вооружений Украине после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби.
Также американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, авторы нового законопроекта о санкциях против России, заявили, что Трамп может использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.