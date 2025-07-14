Трамп: США предоставят Украине Patriot, в которых она «отчаянно нуждается»

Трамп уточнил, что Вашингтон предоставит Киеву различные виды военной техники, однако Украина должна будет за них заплатить. Вместе с тем, американский лидер выразил разочарование темпами урегулирования конфликта, отметив, что слышит только «красивые слова» от руководства России, передает РИА Новости.