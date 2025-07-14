Семь причин для отдыха: сколько коротких недель будет в 2026 году

Помимо этого, по три выходных дня предусмотрено в связи с празднованием Дня защитника Отечества (23 февраля), Международного женского дня (8 марта), Дня России (12 июня), а также 1 и 9 мая. В ноябре рабочая неделя будет прервана выходным днем в среду по случаю Дня народного единства. Следующие новогодние каникулы начнутся с 31 декабря 2026 года.