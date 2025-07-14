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Семь причин для отдыха: сколько коротких недель будет в 2026 году

В 2026 году в России ожидается семь коротких рабочих недель. Об этом сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодние праздники.

В 2026 году в России ожидается семь коротких рабочих недель. Об этом сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель», — рассказал Южалин в ходе беседы с РИА Новости. В соответствии с проектом постановления правительства, граждан ожидают продолжительные новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней.

Помимо этого, по три выходных дня предусмотрено в связи с празднованием Дня защитника Отечества (23 февраля), Международного женского дня (8 марта), Дня России (12 июня), а также 1 и 9 мая. В ноябре рабочая неделя будет прервана выходным днем в среду по случаю Дня народного единства. Следующие новогодние каникулы начнутся с 31 декабря 2026 года.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщал о возможности продления новогодних каникул в 2026 году до 11 января включительно за счет переноса выходных дней. Это сделано для того, чтобы россияне могли полноценно отдохнуть.