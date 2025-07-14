Иркутск готовится к строительству ледовой арены и стрелкового тира

В этом году в Черемхове уже открыт спорткомплекс «Победа». Из областного бюджета впервые выделены средства на быстровозводимые сооружения — их создадут в Чунском округе и Черемхове. Также продолжается строительство ФОКов в Алзамае и Балаганске, бассейна в Зиме, а также ремонт действующих объектов.