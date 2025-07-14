Иркутск готовится к строительству ледовой арены и стрелкового тира

Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу. В центре внимания — строительство новых объектов и улучшение условий для занятий спортом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
По словам губернатора, сегодня в регионе ведется работа по проектированию и строительству крупных объектов. А одним из приоритетны проектов является завершение строительства Дома спорта Усть-Ордынский.
«На территории Ангарского городского округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного Училища олимпийского резерва продолжается строительство регионального спортивного зала “Центр тяжелой атлетики”, который является спортивно-тренировочным центром для подготовки сборных команд,» — также сообщил губернатор.
Он добавил, что в Иркутске планируют построить новый стадион и спорткомплекс с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром. До конца 2025 года в муниципалитетах установят семь малых площадок ГТО, шесть многофункциональных спортивных площадок, три хоккейных корта и одну «умную» спортивную площадку в Грановщине.
За последние пять лет в регионе установили 25 малых площадок ГТО, 96 многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов, построили 17 спортивных комплексов и завершили строительство Ледового дворца «Байкал».
В этом году в Черемхове уже открыт спорткомплекс «Победа». Из областного бюджета впервые выделены средства на быстровозводимые сооружения — их создадут в Чунском округе и Черемхове. Также продолжается строительство ФОКов в Алзамае и Балаганске, бассейна в Зиме, а также ремонт действующих объектов.
Особое внимание, по словам главы региона, уделяется созданию условий для занятий спортом военнослужащими. В их местах проживания планируется установка новых физкультурно-оздоровительных комплексов.
Министр спорта отметил, что эта встреча придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры в Иркутской области.
Напомним, в Иркутске идёт второй этап капитального ремонта спортздания стадиона «Рекорд». Работы ведутся в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта». На обновление корпуса из областного бюджета направлено более 18,5 млн рублей. Работы идут по графику, завершить их подрядчик должен до 31 октября 2025 года.