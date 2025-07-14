Суд отказал в переводе экс-полковника Захарченко в колонию ближе к семье

Московский суд отказал в удовлетворении иска о переводе экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства его несовершеннолетней дочери.
Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), признавшее такой перевод нецелесообразным, осталось в силе.
В документах отмечается, что Захарченко регулярно нарушает порядок в колонии, что стало одной из причин отказа. Иск был подан в интересах его ребенка, но суд счел доводы недостаточными для изменения места отбывания наказания.
В середине июня суд уже отклонял аналогичное ходатайство.
Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал командира ВСУ за сбитый Ил-76 с пленными.