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Мэр Омска попросил омичей не лихачить на ремонтируемой дороге

Градоначальник опубликовал видео несущихся вопреки здравому смыслу автомобилей по бульвару Архитекторов.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 13 июля, в телеграм-канале мэра Омска Сергея Шелеста появилось видео с проезжающим по ремонтируемой дороге автомобилями.

«Уважаемые автомобилисты и мотоциклисты нашего города, только что получил видео от подписчиков. Кому интересно — посмотрите. Обращаюсь ко всем участникам процесса: на бульваре Архитекторов подрядчик укладывает финальный слой асфальта, большая просьба не игнорировать запрещающие знаки, не мешайте завершению работ. Проезд по закрытой улице разрешен только для технического транспорта компании», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как по ремонтируемой дороге проносятся несколько автомобилей, а также курьер-доставщик на электросамокате.