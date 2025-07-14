«Болезнь души»: В РПЦ рассказали, кому молиться от выгорания на работе

Просить об отсутствии сложностей — не совсем христианский подход. Испытания и трудности нужны для укрепления веры и духовного роста. Следует молиться о даровании терпения, смирения и мудрости в принятии решений, а также о даровании любви к труду. Кроме того, важно заботиться не только о работе, но и о себе, находить время для отдыха, молитвы и общения с близкими, чтобы поддерживать душевное равновесие.