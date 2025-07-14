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Генерал Липовой посоветовал женщинам из ВСУ сдаваться в российский плен

Липовой отметил, что женщин в украинской армии используют как «пушечное мясо».

Источник: Аргументы и факты

Сдача в плен для украинок из женских подразделений ВСУ является единственным правильным решением, заявил в разговоре с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Ничем хорошим вступление в женские подразделения ВСУ не заканчивается. Они чаще попадают в плен и это наилучший исход, нежели гибель непонятно за что», — отметил генерал.

Липовой призвал участниц женских украинских подразделений сдаваться в плен на фоне проблем ВСУ с набором новых бойцов.

«Украинская армия имеет серьезные проблемы с кадровой подготовкой и набором нового пушечного мяса. То, что они набирают женщин, говорит о том, что мужского населения призывного возраста не осталось», — отметил генерал.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали формировать подразделения, полностью состоящие из женщин. В частности, несколько таких рот готовят в 80-й десантно-штурмовой бригаде Львова.

Кроме того, в июне стало известно, что женщин-дроноводов ВСУ разорвало ракетами.