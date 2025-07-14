ВСУ переняли у Израиля практику создания женских батальонов

Украина переняла у Израиля практику службы женщин в армии, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.
«Появление женщин, служащих в так называемых элитных подразделениях украинских боевиков, является закономерным, поскольку мужского населения катастрофически не хватает и украинские власти пошли по пути Израиля когда наравне с мужчинами должны служить женщины», — сказал он.
Марочко обратил внимание на то, что на Украине уже практически полностью готов соответствующий закон который сделает женщин военнообязанными так же, как и мужчин.
«Чтобы поднять рейтинг службы женщин в украинской армии, сейчас ведется массовая пропаганда на Украине. Для этого первые чисто женские батальоны создаются как раз в элитных спецподразделениях», — уточнил эксперт.
По его словам, уже в ближайшее время на линии боевого соприкосновения появятся батальоны, на 100% сформированные из женщин.
«В начале это будут спецподразделения, а потом и обычные кадровые подразделения вплоть до территориальной обороны. Видимо, все-таки Украина пошла по пути воевать до последнего украинца и украинки», — добавил он.
Ранее Telegram-канал «Военндело (Военное дело)» сообщил о том, что несколько на 100% женских рот готовят в 80-й десантно-штурмовой бригаде, приписанной ко Львову.