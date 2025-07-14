Россиянам подсказали, как законно сэкономить на коммуналке

Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, товарищество собственников жилья или в организацию, предоставляющую коммунальные услуги. Необходимо подать заявление с просьбой о перерасчете и приложить подтверждающие документы, свидетельствующие об отсутствии по месту жительства. К таким документам относятся: проездные билеты, командировочные удостоверения, справка о временной регистрации в другом регионе, медицинская справка о пребывании в лечебном учреждении, а также документы, подтверждающие нахождение в санатории или пансионате.