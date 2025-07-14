Стало известно об опасности хранения личных данных в смартфоне

Хранение в памяти мобильного телефона документов, учетных данных для доступа к онлайн-сервисам, а также информации, способной скомпрометировать владельца, сопряжено со значительными рисками для безопасности. Об этом информирует агентство «Прайм», ссылаясь на юриста Аллу Георгиеву.
Как пояснила специалист, особую опасность представляет сохранение логинов и паролей от электронной почты, соцсетей, банковских приложений и портала «Госуслуг» в заметках либо переписке. При компрометации или утрате гаджета злоумышленники могут завладеть этими сведениями.
Георгиева акцентирует, что подобная утечка способна повлечь серьезные последствия, вплоть до оформления кредитов или микрофинансовых займов на имя пострадавшего. Юрист советует систематически удалять с телефона конфиденциальные данные.
В качестве безопасной альтернативы эксперт рекомендует сохранять в памяти или на физических носителях учетные данные, размещая их в хранилище с ограниченным доступом (так называемые личные папки). Такой подход способствует минимизации угроз, связанных с утечкой персональных данных.
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