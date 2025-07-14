Стало известно об опасности хранения личных данных в смартфоне

Хранение в памяти мобильного телефона документов, учетных данных для доступа к онлайн-сервисам, а также информации, способной скомпрометировать владельца, сопряжено со значительными рисками для безопасности. Об этом информирует агентство «Прайм», ссылаясь на юриста Аллу Георгиеву.