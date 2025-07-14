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Футболисты ФК «Челси» из Лондона получили награды из рук Трампа

ФК «Челси» обыграл ПСЖ и стал первым победителем обновлённого клубного ЧМ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп присутствовал на матче «Челси» — ПСЖ, который состоялся в Нью-Йорке.

В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как игроки команды из Лондона получают награду из рук президента США.

Лондонский футбольный клуб «Челси» одержал победу на «Пари Сен-Жермен» из Франции и стал первым обладателем титула в обновлённом формате клубного чемпионата мира по футболу. Финальный матч впервые состоялся в Соединённых Штатах. Счёт встречи составил 3:0.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел на стадион в Нью-Йорке на вертолёте незадолго до начала игры вместе со своей супругой Меланьей.

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