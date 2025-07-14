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Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани выросла до 1250 машин

В Краснодарском крае значительно выросла очередь подъезде к Крымскому мосту.

В Краснодарском крае значительно выросла очередь подъезде к Крымскому мосту. Об этом проинформировал телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 05:00 по московскому времени, в очереди на въезд на Крымский мост со стороны Тамани ожидают 1250 автомобилей. Тогда как часом ранее очередь составляла 960 транспортных средств.

«Ожидание более трех часов», — предупреждает телеграм-канал.

В то же время очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра нет.

Ранее сообщалось, что в Крыму действует штормовое предупреждение и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.