Вкусной ухой и конкурсами отметили День рыбака в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отметили День рыбака — один из важнейших праздников для жителей прибрежных населённых пунктов региона. Для гостей подготовили праздничные программы, семейные конкурсы, спортивные состязания, угощение ухой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Советско-Гаванском районе торжества прошли на берегу бухты Фальшивая. Мероприятие было организовано в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. В конкурсах, связанных рыбацкой тематикой, с радостью участвовали взрослые и дети. Они соревновались разделке рыбы, участвовали в регате на резиновых лодках и других соревнованиях.
В селе Кондон торжества открылись возложением цветов к обелиску Славы и вручением благодарственных писем главы района участникам специальной военной операции. Гостей ждали конкурсы, флешмобы и викторина. Работали музей под открытым небом, спортивные площадки, мастера ДПИ продавали сувениры, творческие коллективы выступили с лучшими номерами.
В селе Вознесенское прошла театрализованная игровая программа «Нептун в отпуске», в которую вошли театрализованное представление, семейные конкурсы, заплыв на лодках, спортивные соревнования, викторины и конкурсы.