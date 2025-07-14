Вкусной ухой и конкурсами отметили День рыбака в Хабаровском крае

В Советско-Гаванском районе торжества прошли на берегу бухты Фальшивая. Мероприятие было организовано в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. В конкурсах, связанных рыбацкой тематикой, с радостью участвовали взрослые и дети. Они соревновались разделке рыбы, участвовали в регате на резиновых лодках и других соревнованиях.