Звезды НХЛ разгромили команду КХЛ в «Матче года» в Москве

Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене», завершилась убедительной победой игроков НХЛ со счетом 15:3. Наиболее результативным игроком стал Василий Подколзин, оформивший хет-трик. Также в составе команды НХЛ отличились Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дважды), Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. В составе КХЛ шайбы забросили Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин. Трансляцию матча вел Первый канал.