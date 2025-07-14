Звезды НХЛ разгромили команду КХЛ в «Матче года» в Москве

В Москве состоялся «Матч года» между командами, составленными из российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене», завершилась убедительной победой игроков НХЛ со счетом 15:3. Наиболее результативным игроком стал Василий Подколзин, оформивший хет-трик. Также в составе команды НХЛ отличились Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дважды), Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. В составе КХЛ шайбы забросили Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин. Трансляцию матча вел Первый канал.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Россия не является хоккейной державой, если ее не допускают до соревнований.
Российский хоккеист Александр Овечкин сумел побить «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.