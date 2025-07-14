Археологи раскопали уникальное кельтское поселение возрастом 2500 лет

Раскопки ведутся в районе города Тахов, недалеко от границы с Германией. На этом месте ранее находили отдельные фрагменты керамики и следы человеческой активности, но только сейчас специалисты подтвердили, что речь идет о полномасштабном поселении культуры гальштатского периода — ранней фазы кельтской цивилизации, которая существовала в VIII—V вв. еках до н. э.