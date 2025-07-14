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Археологи раскопали уникальное кельтское поселение возрастом 2500 лет

В Чехии археологи сделали сенсационную находку — на юго-западе страны обнаружено одно из самых ранних поселений кельтов, известных в Центральной Европе. По предварительным оценкам, его возраст превышает 2,5 тысячи лет. Уникальные артефакты и структура поселения уже называют важнейшим открытием последних лет в изучении доисторической Европы, передает El.kz.

Источник: Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové

Раскопки ведутся в районе города Тахов, недалеко от границы с Германией. На этом месте ранее находили отдельные фрагменты керамики и следы человеческой активности, но только сейчас специалисты подтвердили, что речь идет о полномасштабном поселении культуры гальштатского периода — ранней фазы кельтской цивилизации, которая существовала в VIII—V вв.еках до н. э.

Среди находок — остатки жилищ, керамика, бронзовые украшения, а также инструменты, характерные для кельтских ремесленников. Особый интерес вызвали захоронения с богато украшенными предметами, что указывает на наличие социальной иерархии в обществе.

По словам исследователей, найденное поселение могло играть важную роль в торговых и культурных связях между кельтскими племенами, проживавшими на территории современной Чехии, Австрии и южной Германии. Кроме того, результаты радиоуглеродного анализа показали, что это поселение старше большинства известных кельтских городов Европы, включая знаменитые укрепления в Ла-Тене.

Научное сообщество уже выразило надежду, что новые данные помогут лучше понять, как формировалась кельтская культура, откуда она распространилась и каким образом повлияла на историю Европы. Раскопки продолжатся в ближайшие месяцы, а часть артефактов планируют представить публике в Национальном музее Чехии уже осенью.