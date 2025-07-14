Суд в Иркутской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве 20-летней девушки

Суд в Иркутской области арестовал 22-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 20-летней девушки. По данным прокуратуры, мужчина совершил преступление в начале июля на почве личной неприязни, после чего закопал тело на территории частного дома и скрылся из региона.