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Суд в Иркутской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве 20-летней девушки

Суд в Иркутской области арестовал 22-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 20-летней девушки.

Суд в Иркутской области арестовал 22-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 20-летней девушки. По данным прокуратуры, мужчина совершил преступление в начале июля на почве личной неприязни, после чего закопал тело на территории частного дома и скрылся из региона.

Подозреваемого задержали в Курской области, а затем доставили обратно в Иркутск. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По информации СУ СК, обвиняемый признал вину.

Суд, учитывая ходатайство прокуратуры, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Ранее сообщалось, что суд отказал в переводе экс-полковника Захарченко в колонию ближе к семье.