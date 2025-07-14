Врач предупредила, почему не стоит игнорировать дневную сонливость

Постоянное желание вздремнуть в течение дня, даже если хорошо поспали ночью, — это сигнал, на который стоит обратить внимание. Врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Дарья Лебедева пояснила, что такая сонливость может быть связана с серьезными заболеваниями.
— Дневную сонливость могут вызывать инсульты и мозговые травмы, а также синдром Паркинсона из-за приема препаратов и моторных нарушений. Лечение назначается в рамках терапии основного заболевания, — рассказала медик в беседе с KP.RU.
Кроме того, подобная усталость может быть связана с рядом других проблем, таких как ожирение, гормональные расстройства, синдром беспокойных ног и депрессия. Например, избыточный вес может привести к нарушениям сна, включая апноэ, когда дыхание прекращается на несколько секунд во время ночного отдыха. Это ухудшает качество сна и приводит к дневной сонливости.
Специалист подчеркнула, что гипотиреоз — заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество тиреоидных гормонов, часто приводит к сонливости. Она также добавила, что при сахарном диабете сонливость может быть связана как с самой патологией, так и с ее последствиями.