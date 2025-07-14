Врач предупредила, почему не стоит игнорировать дневную сонливость

Кроме того, подобная усталость может быть связана с рядом других проблем, таких как ожирение, гормональные расстройства, синдром беспокойных ног и депрессия. Например, избыточный вес может привести к нарушениям сна, включая апноэ, когда дыхание прекращается на несколько секунд во время ночного отдыха. Это ухудшает качество сна и приводит к дневной сонливости.