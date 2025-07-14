О главном предсказании старца Серафима (Тяпочкина) aif.ru рассказал заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
Старец Серафим, родившийся в 1894 году, был хорошо известен не только в Белгородской области, где с 1961 года служил настоятелем Свято-Николаевского храма в селе Ракитном, но и далеко за ее пределами. Люди шли к нему за мудрыми советами. Как отметил глава Ассоциации православных экспертов, старец большое внимание уделял будущему своей страны.
«Старец Серафим говорил о воссоединении России, Украины и Белоруссии. Он предсказывал приход антирусских сил и их поражение. Но при этом отец Тяпочкин говорил, что многое зависит от нас, от нашей воли», — сказал Фролов.
Эксперт подчеркнул, что все православные старцы, известные в XX веке, говорили о победе России в противостоянии с противником и воссоединении с Украиной. Так, старец Иона Одесский, с которым Фролов был знаком лично, по его словам, неоднократно подчеркивал, что Одесса является российским городом.