Стало известно главное пророчество белгородского старца Серафима по Украине

Старец Серафим, родившийся в 1894 году, был хорошо известен не только в Белгородской области, где с 1961 года служил настоятелем Свято-Николаевского храма в селе Ракитном, но и далеко за ее пределами. Люди шли к нему за мудрыми советами. Как отметил глава Ассоциации православных экспертов, старец большое внимание уделял будущему своей страны.