Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно главное пророчество белгородского старца Серафима по Украине

Православный старец предвидел раскол и воссоединение России и Украины.

Источник: Аргументы и факты

О главном предсказании старца Серафима (Тяпочкина) aif.ru рассказал заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

Старец Серафим, родившийся в 1894 году, был хорошо известен не только в Белгородской области, где с 1961 года служил настоятелем Свято-Николаевского храма в селе Ракитном, но и далеко за ее пределами. Люди шли к нему за мудрыми советами. Как отметил глава Ассоциации православных экспертов, старец большое внимание уделял будущему своей страны.

«Старец Серафим говорил о воссоединении России, Украины и Белоруссии. Он предсказывал приход антирусских сил и их поражение. Но при этом отец Тяпочкин говорил, что многое зависит от нас, от нашей воли», — сказал Фролов.

Эксперт подчеркнул, что все православные старцы, известные в XX веке, говорили о победе России в противостоянии с противником и воссоединении с Украиной. Так, старец Иона Одесский, с которым Фролов был знаком лично, по его словам, неоднократно подчеркивал, что Одесса является российским городом.