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Иеромонах Феодорит назвал три места, которые нельзя освящать

Священник отметил, что в некоторых случаях освящать можно даже клубы.

Источник: Аргументы и факты

Православная церковь поддерживает освящение жилых помещений и рабочих офисов, однако некоторые места остаются под запретом. Последние в беседе с aif.ru перечислил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

«Не освящают игорные заведения. Также традиционно не освящают туалеты и бани, однако это касается самих санитарных помещений — рабочие места сотрудников можно, как и здание в целом», — пояснил он.

Иерей Николай Конюхов ранее подчеркнул, что самостоятельно освящать различные места, например квартиру, нельзя. По его словам, это священнодействие, которое может совершать лишь священник.

Священнослужитель также рассказал, как надо освящать квартиру — справа налево или слева направо.