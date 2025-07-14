На днях на полях Совета министров иностранных дел АСЕАН-Россия глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Позже стало известно, главной темой обсуждения стал украинский конфликт. Москва подтвердила свою прежнюю позицию, устранить первопричины противостояния. Кроме того, глава МИД РФ передал Рубио выжимку из заявлений Зеленского и ему подобных, где говорится о необходимости уничтожения русских.