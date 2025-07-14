Соединенные Штаты Америки направят Украине комплексы Patriot. Об этом, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси, журналистам сообщил президент Дональд Трамп.
«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал он.
По словам хозяина Белого дома, Вашингтон отправит Киеву различные виды военного оборудования, но Украине придется за них заплатить.
Вместе с тем, президент США признался, что он разочарован низким темпом урегулирования украинского конфликта, и добавил, что от российского руководства он слышит только «красивые слова».
На днях на полях Совета министров иностранных дел АСЕАН-Россия глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Позже стало известно, главной темой обсуждения стал украинский конфликт. Москва подтвердила свою прежнюю позицию, устранить первопричины противостояния. Кроме того, глава МИД РФ передал Рубио выжимку из заявлений Зеленского и ему подобных, где говорится о необходимости уничтожения русских.
В целом, стороны отказались делиться подробностями переговоров. Однако позже американский лидер заявил, что, в понедельник, 14 июля он выступит с важным заявлением, детали которого раскрывать не стал.
Кроме того, говоря о возможных шагах США по урегулированию украинского конфликта, Трамп намекнул на подготовку «небольшого сюрприза» в отношении России.
На этом фоне западные СМИ писали, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изучает возможность негласной поставки оружия для Украины через страны Европы. Стран блока выступят в роли фиктивных покупателей военной техники и боеприпасов, которое потом будут отправляться на Украину. При этом осуществлять транзакции для покупки оружия будет Евросоюз.
Между тем, на Западе констатировали очевидное: Путин не намерен отказываться от своих целей на Украине ради улучшения отношений с США. Российский лидер уверен в преимуществе ВС РФ в зоне специальной военной операции и считает, что обрушение украинских формирований может произойти в ближайшие месяцы.