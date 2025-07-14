Новый странный тренд в Узбекистане: живые рыбки под бронеплёнкой на авто

Видео с такими «тюнингованными» машинами уже появились в TikTok и Instagram, и, как это бывает, тут же собрали тысячи лайков и комментариев. Кто-то в восторге от «креатива», другие — в шоке от жестокости. Некоторые «автодизайнеры» идут дальше и добавляют внутрь подсветку, морские камни и даже маленькие кораблики.
Но за красивой картинкой скрываются серьёзные вопросы. Лето в Узбекистане — не шутка. Температура под бронеплёнкой, которая лежит на раскалённом металле капота, может быть смертельной для рыб даже за 15−20 минут.
Кроме того, когда машина едет — вода колышется, бьётся о стенки. Это не среда для жизни, а сплошной стресс. И это уже не говоря о кормлении, фильтрации и кислороде.
По словам зоозащитников, такой «тюнинг» — не что иное, как жестокое обращение с животными. Во многих странах мира подобные выходки могли бы закончиться штрафами и даже судом. В Узбекистане пока таких прецедентов нет, но обсуждение явно назрело.
Пользователи Сети разделились: кто-то считает это ярким проявлением «творческого подхода к тюнингу», а кто-то — отвратительным издевательством над живыми существами ради минутной славы в TikTok. Один вывод очевиден: когда хайп строится на страданиях других — будь то люди или животные — это уже не мода, а жестокость под маской креатива.
А вы как считаете — это креатив или уже перебор?