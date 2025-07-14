Новый странный тренд в Узбекистане: живые рыбки под бронеплёнкой на авто

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). В отечественном сегменте соцсетей набирает популярность странный и тревожный тренд — «живой аквариум» прямо на кузове автомобиля. Его суть в том, что в углубления машины (обычно на капоте, крыше или дверях) заливают воду, запускают туда живых аквариумных рыбок, а затем сверху герметично накрывают всё прозрачной защитной бронеплёнкой. В движении это выглядит как настоящий аквариум — только едущий по дороге.