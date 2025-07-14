Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество безопасных пляжей в Приморье увеличилось — обновлённый список

МЧС, Роспотребнадзор и другие ведомства продолжают инспектировать зоны отдыха у воды.

Источник: AP 2024

В Приморье продолжается комплексная проверка зон отдыха у воды. На сегодняшний день специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции и администраций муниципалитетов признали соответствующими требованиям безопасности 18 пляжей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Список официально разрешённых пляжей:

Владивосток:

  • Проспект 100-летия Владивостока, 161 (ИП Богун Д. В.);
  • Ул. Лазурный берег, 11 (ООО «Лотос»);
  • Санаторий «Приморье» МВД России, ул. Маковского, 184;
  • Ул. Десятая, 2 (ООО «Ривьера Лагуна»);
  • Ул. Артековская, 10 (ВДЦ «Океан»);
  • Ул. Садгородская, 23 (ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае»).

Большой Камень:

  • Детский лагерь «Жемчужина», мкр. Ильмовый, 8 (ИП Загайнова И. Ю.);
  • Детский лагерь «Алые паруса», мкр. Ильмовый, 6 (ИП Загайнова И. Ю.).

Хасанский округ:

  • Село Андреевка, ул. Школьная, 35 (Братченко Ю. А.);
  • Село Андреевка, ул. Ключевая, 1 (ИП Штаничев П. П.).

Находка:

  • Посёлок Средний, ул. Школьная, 40 (ИП Дюков А. С.);
  • Посёлок Ливадия, ул. Рифовая, 34 (ИП Подольный А. В.);
  • Посёлок Ливадия, ул. Рифовая, 34 (ООО «Эстер»);
  • Ул. Спортивная, 39−109 (ООО «ДОЛ Альбатрос»);
  • Ул. Спортивная, 39−109 (ДОЛ «Спартанец» — ООО «Стайлинг»);
  • Ул. Мартовская, 2 (ООО «Бухта Отрада»).

Шкотовский округ:

  • ДСОЛ «Алые Паруса», ул. Сосиновича, 22 (ИП Загайнова И. Ю.);
  • ДСОЛ «Жемчужина», ул. Сосиновича, 22 (ИП Загайнова И. Ю.).

Тем не менее, спасатели напоминают: даже на оснащённых пляжах всегда следует соблюдать меры предосторожности.

Памятка отдыхающему:

  • Не заплывайте далеко от берега — даже опытные пловцы могут неправильно оценить свои силы;
  • На пляжах категорически запрещено употребление алкогольных напитков;
  • Не оставляйте детей у воды без присмотра — даже на мгновение;
  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит избегать резкого охлаждения в воде в жаркую погоду;
  • Воздержитесь от купания в грозу, сильный ветер, либо другое ухудшение погодных условий;
  • Не рекомендуется плавать в одиночку — всегда должен быть кто-то поблизости, чтобы при необходимости оказать помощь.

Напомним, в Приморье принят закон, направленный на усиление мер безопасности детей вблизи водоёмов. Согласно нововведениям, детям младше 14 лет запрещается купаться и находиться у воды без сопровождения взрослых, даже если они умеют плавать.