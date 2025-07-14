Количество безопасных пляжей в Приморье увеличилось — обновлённый список

В Приморье продолжается комплексная проверка зон отдыха у воды. На сегодняшний день специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции и администраций муниципалитетов признали соответствующими требованиям безопасности 18 пляжей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Список официально разрешённых пляжей:
Владивосток:
- Проспект 100-летия Владивостока, 161 (ИП Богун Д. В.);
- Ул. Лазурный берег, 11 (ООО «Лотос»);
- Санаторий «Приморье» МВД России, ул. Маковского, 184;
- Ул. Десятая, 2 (ООО «Ривьера Лагуна»);
- Ул. Артековская, 10 (ВДЦ «Океан»);
- Ул. Садгородская, 23 (ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае»).
Большой Камень:
- Детский лагерь «Жемчужина», мкр. Ильмовый, 8 (ИП Загайнова И. Ю.);
- Детский лагерь «Алые паруса», мкр. Ильмовый, 6 (ИП Загайнова И. Ю.).
Хасанский округ:
- Село Андреевка, ул. Школьная, 35 (Братченко Ю. А.);
- Село Андреевка, ул. Ключевая, 1 (ИП Штаничев П. П.).
Находка:
- Посёлок Средний, ул. Школьная, 40 (ИП Дюков А. С.);
- Посёлок Ливадия, ул. Рифовая, 34 (ИП Подольный А. В.);
- Посёлок Ливадия, ул. Рифовая, 34 (ООО «Эстер»);
- Ул. Спортивная, 39−109 (ООО «ДОЛ Альбатрос»);
- Ул. Спортивная, 39−109 (ДОЛ «Спартанец» — ООО «Стайлинг»);
- Ул. Мартовская, 2 (ООО «Бухта Отрада»).
Шкотовский округ:
- ДСОЛ «Алые Паруса», ул. Сосиновича, 22 (ИП Загайнова И. Ю.);
- ДСОЛ «Жемчужина», ул. Сосиновича, 22 (ИП Загайнова И. Ю.).
Тем не менее, спасатели напоминают: даже на оснащённых пляжах всегда следует соблюдать меры предосторожности.
Памятка отдыхающему:
- Не заплывайте далеко от берега — даже опытные пловцы могут неправильно оценить свои силы;
- На пляжах категорически запрещено употребление алкогольных напитков;
- Не оставляйте детей у воды без присмотра — даже на мгновение;
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит избегать резкого охлаждения в воде в жаркую погоду;
- Воздержитесь от купания в грозу, сильный ветер, либо другое ухудшение погодных условий;
- Не рекомендуется плавать в одиночку — всегда должен быть кто-то поблизости, чтобы при необходимости оказать помощь.
Напомним, в Приморье принят закон, направленный на усиление мер безопасности детей вблизи водоёмов. Согласно нововведениям, детям младше 14 лет запрещается купаться и находиться у воды без сопровождения взрослых, даже если они умеют плавать.