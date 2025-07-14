В Уяре будут судить пенсионера за серию квартирных краж

75-летний житель города Уяр предстанет перед судом по обвинению в совершении серии квартирных краж, произошедших в период с октября 2022 года.
В полицию стали поступать заявления от местных жителей с сообщениями о взломах и кражах из домов. Злоумышленник проникал в жилища, взламывая двери или окна, и похищал электропроводку, электроинструменты и другое имущество.
На протяжении двух лет преступнику удавалось избегать задержания. За это время он совершил более десяти квартирных краж, причинив ущерб на общую сумму около 165 тысяч рублей.
Однако, удача изменила ему, когда однажды ночью он был задержан патрулем на улице города с похищенным электрокабелем, ножом и кусачками, происхождение которых он не смог объяснить.
Задержанным оказался 74-летний житель Уяра, ранее неоднократно судимый за кражи.
При обыске в квартире пенсионера был обнаружен склад похищенного имущества, что подтвердило его причастность к серии краж.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Кража» и направила уголовное дело в Уярский районный суд для рассмотрения по существу.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске женщина связала девочку, подозревая ее в краже самоката. 13-летний мальчик сообщил своей матери, что 10-летняя девочка якобы украла его самокат стоимостью 7 тысяч рублей.