Пережившие буллинг дети превращаются в сломленных взрослых или садистов

Пережившие травлю в детстве могут превратиться в сломленных взрослых или стать садистами, сообщил в беседе с aif.ru практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
«Дело не в том, нападали ли на ребенка или били, дело в том — было ли ему к кому пойти с доверительным сообщением о том, что его обижают. Важно понять, защитил его кто-то или нет. Если ребенку не к кому пойти, прежде всего речь о родителях, это говорит о том, что у него не были выстроены доверительные отношения. Такой ребенок, как правило, не уверен в себе и его от этого начинают еще больше буллить. Получается замкнутый цикл», — отметил специалист.
По словам Хорса, беззащитные дети, подвергавшиеся издевательствам, могут вырасти в сломленных взрослых без личного мнения или стать садистами.
«Кто из таких детей вырастает? Там две категории: человек сломанной воли без личного мнения и уверенности в себе или вторая крайность — садисты, маньяки, убийцы. У последних атрофируется эмпатия и они бьют всех подряд без сочувствия. Такие люди в крайних клинических случаях становятся убийцами», — добавил психолог.
Хорс отметил, что посередине между этими двумя крайностями находятся здоровые люди. Травля не так сильно скажется на человеке, если найдется тот, кто его защитит.
«Дети найдут, за что обзываться. Но одновременно ребенок получает опыт противодействия внешней среде, закаливается, пытаясь ответить обидчику, если при этом у него есть, куда пойти. Например, прижаться к маме или папе, сказать: “Пожалуйста, защити меня” и знать, что за них заступятся», — сказал специалист.
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