Пережившие буллинг дети превращаются в сломленных взрослых или садистов

«Дело не в том, нападали ли на ребенка или били, дело в том — было ли ему к кому пойти с доверительным сообщением о том, что его обижают. Важно понять, защитил его кто-то или нет. Если ребенку не к кому пойти, прежде всего речь о родителях, это говорит о том, что у него не были выстроены доверительные отношения. Такой ребенок, как правило, не уверен в себе и его от этого начинают еще больше буллить. Получается замкнутый цикл», — отметил специалист.