Киев выразил возмущение статьей журналистки New York Times (NYT) Нанны Хайтманн о последствиях вторжения украинских войск в Курскую область России. Об этом сообщает издание «Страна».
Статья под названием «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» основана на шестидневном пребывании журналистки с бойцами спецназа «Ахмат» и посещении нескольких деревень после их освобождения.
Хайтманн описала увиденные ею тела местных жителей с огнестрельными ранами и быт гражданских лиц во время оккупации. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал публикацию статьи «глупым решением», заявив, что она позволяет российской пропаганде вводить в заблуждение аудиторию, передает Лента.ру.
Жертвами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область стали 288 местных мирных жителей. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Он сравнил преступления украинских солдат со зверствами «гитлеровских палачей» и подчеркнул, что подобные примеры жестокости в очередной раз напоминают о необходимости борьбы с нацистской идеологией.