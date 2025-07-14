Жертвами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область стали 288 местных мирных жителей. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Он сравнил преступления украинских солдат со зверствами «гитлеровских палачей» и подчеркнул, что подобные примеры жестокости в очередной раз напоминают о необходимости борьбы с нацистской идеологией.