Зафиксировано самое массивное слияние черных дыр в истории Вселенной

Ученые обнаружили колебания пространства-времени, вызванные мощным столкновением двух гигантских черных дыр, которые сближались по спирали далеко за пределами Млечного Пути. Эти черные дыры, каждая массой более чем в 100 раз превышающее Солнце, начали вращаться друг вокруг друга в далеком прошлом и в итоге слились, образовав еще более массивный объект примерно в 10 миллиардах световых лет от Земли.