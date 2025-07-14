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Жителей Красноярска ждет переменчивая погода на предстоящей неделе

Согласно прогнозам синоптиков, жителей Красноярска в ближайшие дни ожидает переменная облачность и дожди различной интенсивности.

Согласно прогнозам синоптиков, жителей Красноярска в ближайшие дни ожидает переменная облачность и дожди различной интенсивности.

В понедельник, 14 июля, прогнозируется солнечная погода с температурой воздуха до +25 градусов, осадки не ожидаются.

Во вторник небо затянут облака, и возможны кратковременные дожди. Дневная температура воздуха составит около +22 градусов. В среду ожидаются грозы, а столбик термометра поднимется до +23 градусов.

В четверг, 17 июля, воздух прогреется до +26 градусов, при этом осадки также сохранятся. А в пятницу прогнозируется сухая и теплая погода с температурой воздуха до +30 градусов.

Ночная температура в течение недели будет колебаться в пределах +15…+18 градусов.

Как ранее писал «МК в Красноярске», 13 июля специалисты сообщали о следующей погоде на воскресенье. Днем воздух прогреется до +26 градусов. К вечеру температура опустится до +20, а ночью составит около +16 градусов.