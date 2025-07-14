ТАСС: украинцам на десятилетия запретили въезд в РФ из-за контента в телефоне

Как отмечается в материалах, основанием для отказа в пересечении границы чаще всего становится выявление в гаджетах информации о связях с ВСУ, спецслужбами, поддержке действующих властей в Киеве, а также негативное отношение к специальной военной операции и российской государственности. По завершении проверок гражданам сообщают о недопуске на территорию РФ и направляют их обратно в страну прибытия. После этого соответствующие органы формализуют решение о запрете въезда. Согласно изученным материалам, сроки действия таких ограничений варьируются от 20 до 50 лет.