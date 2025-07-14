Раскрыта причина приостановки помощи США для Киева: виновата маленькая записка

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился временно прекратить передачу некоторых видов вооружений Украине. Это решение было принято после рассмотрения служебной записки, поступившей от заместителя министра по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно источнику, заместитель министра выступает за изменение приоритетов американских вооруженных сил, делая основной акцент на противодействии Китаю.
На основе документа газета делает вывод, что ключевой рекомендацией является сокращение международных обязательств США вне азиатского региона с перенаправлением освободившихся ресурсов на стратегическое сдерживание Китайской Народной Республики.
Кроме этого, по данным The Wall Street Journal, заместитель министра обороны оказывает значительное влияние на разработку новой стратегии национальной безопасности, которая установит приоритеты финансирования и дислокации американских вооруженных сил на перспективу.
Напомним, что 2 июля министр обороны США объявил о временной приостановке военных поставок Украине. Американская помощь Киеву подразумевала десятки перехватчиков для ЗРК Patriot, свыше 100 противотанковых ракет Hellfire, несколько десятков переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более 250 высокоточных реактивных снарядов GMLRS, а также другие виды вооружений и боеприпасов.
Позднее, 8 июля, президент США Дональд Трамп объявил о решении передать Украине партию оборонительных вооружений, особо отметив, что лично одобрил эти поставки.
Тогда же издание Axios сообщило, что в ходе переговоров с киевским главарем Владимиром Зеленским американский лидер гарантировал передачу 10 противоракет для зенитных систем Patriot, подчеркнув характер исключительно оборонительных вооружений.
Накануне Трамп объявил о намерении США предоставить Украине дополнительную партию военной помощи. В перечень поставок войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot, финансирование которых будет осуществляться за счет Европейского союза.